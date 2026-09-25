Tribunales Móviles atendieron a habitantes de MBI

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‎Entre los servicios que se ofrecieron sistemas de apoyo jurídico, tutores interinos, colocación familiar, divorcios, títulos supletorios civiles y agrarios, por mencionar algunos

‎CIUDAD MCY.-El equipo de Tribunales Móviles del estado Aragua protagonizó un nuevo despliegue multidisciplinario, en esta ocasión para atender a los habitantes del municipio Mario Briceño Iragorry, desde un punto instalado en el Simoncito del urbanismo “Antonio Ricaurte”.

‎Más de 150 personas resultaron favorecidas con consultas jurídicas adecuadas a los requerimientos de cada caso posibilitó la agilización y resolución de trámites.

‎Esta fue la cuarta jornada que se desarrolló en la jurisdicción y la población pudo acceder sin costo alguno a procesos como sistemas de apoyo jurídico, tutores interinos, colocación familiar, divorcios, títulos supletorios civiles y agrarios, medidas de protección en materia agraria, asesorías en materia penal, civil, laboral, violencia contra la mujer y contenciosa.

Es importante destacar que, también se contó con la participación de la Sindicatura, Registro Civil, y Prefectura.

‎El Juez Segundo de los municipios Girardot, Ocumare de la Costa de Oro y Mario Briceño Iragorry, Diego Segovia, junto a los jueces de paz y fuerzas vivas acompañó la actividad con el fin de constatar la operatividad de los ejercicios legales.

‎Según refirió el vocero, estos eventos son una muestra de la articulación institucional para atender de manera rápida y eficiente las necesidades sociales, por ese motivo el Poder Judicial y Poder Ejecutivo mantienen el impulso de estrategias que permitan la accesibilidad de estos servicios.

ATENCIÓN DIRECTA

La jefa de UBCh, Lorena Álvarez, subrayó la afluencia de personas ante la agilización de trámites, pues el desarrollo de la actividad permitió el acercamiento de los hacedores de justicia al territorio y acelerar los procesos de manera sencilla y sin intermediarios.

“Este es un beneficio para la comunidad, todos los vecinos se acercaron (…) a veces por desconocimiento, falta de tiempo y otros factores, dejan pasar situaciones, por eso desde acá brindan una respuesta directa”, apunto.

Por su parte, Denis Martínez calificó como excelente la atención que recibió de los trabajadores tribunalicios. “un servicio muy bueno e importante, me pareció de primer nivel todo lo que me explicaron, pues lo hicieron de una forma entendible y humanista”.

‎THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

‎FOTOS | CIUDAD MCY