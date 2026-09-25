Anuncian Primer Festival de Atletismo Copa UBA

El evento que reunirá a atletas desde la categoría Semilla hasta Juvenil e incluyó la entrega de uniformes a la selección de Aragua rumbo a los Juegos Nacionales Juveniles

CIUDAD MCY .-La Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), en conjunto con la Asociación de Atletismo del Estado Aragua y la Dirección de Deportes de la institución, presentó formalmente la realización del Primer Festival de Atletismo Copa UBA.

Este evento busca promover el desarrollo deportivo en la entidad al impulsar el talento de niños y jóvenes e integrar a los diversos clubes y comunidades enm las prácticas deportivas.

APOYO A LOS ATLETAS ARAGÜEÑOS

La directora de la dirección de deportes de la UBA, Raquel Calderón, destacó que la universidad se ha posicionado como un centro deportivo de referencia en la región central del país, albergando múltiples disciplinas tanto para estudiantes como en las comunidades aledañas.

El organizador del festival Leonardo Ortega y el presidente de la Asociación de Atletismo del Estado Aragua, Russel Blanco, acompañaron a la selección de 29 atletas que representarán al estado Aragua en los próximos Juegos Nacionales Juveniles.

En ese mismo contexto, la UBA hizo entrega de uniformes y kits de entrenamiento a los deportistas clasificados, garantizando su indumentaria para las competencias a disputarse en Caracas.

DETALLES DEL EVENTO Y PARTICIPACIÓN

El festival deportivo se estará realizando el próximo 4 de octubre desde el Estadio Olímpico Hermanos Ghersi Páez, ajustando su fecha original debido a compromisos logísticos del Aragua FC.

Asimismo, cuenta con un proceso de inscripción el cual tendrá un costo que incluye hidratación, medallas de participación y trofeos para los tres primeros equipos campeones.

Además, se abarcará desde la categoría Semilla (4 y 5 años) hasta la categoría Libre, pasando por Pre compota, Compota, Pre infantil A y B, Infantil, Menor y Juvenil.

De igual manera, se disputarán dos pruebas especiales adaptadas para atletas con discapacidad en las categorías Infantil y Menor, incluyendo discapacidad visual, síndrome de Down y parálisis cerebral.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

FOTOS: ELIMAR PÉREZ