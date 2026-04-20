Triunfos de Gaiteros, Cocodrilos, Guaiqueríes, Spartans y Marinos cerraron la semana siete

CIUDAD MCY.- La séptima semana de acción de la SPB 2026 cerró este domingo con cinco compromisos, Gaiteros sigue firme en el liderato, Cocodrilos ganó el octavo en fila, Spartans y Guaiqueríes llegaron a dos triunfos corridos, mientras que Marinos dejó atrás la racha negativa.

En el M/G Elio Estrada Paredes, Gaiteros del Zulia se impuso ante Pioneros del Ávila 73-76 en un partido que se definió en las instancias finales.

Jesse Zarzuela (18 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias) lideró la victoria, acompañado por Nahziah Carter (14 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, un robo).

Por Pioneros destacó Heissler Guillent con 15 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 2 robos.

En el Guaiqueríes Arena, Guaiqueríes de Margarita derrotó a Trotamundos de Carabobo 98-67 y sumó su segundo triunfo en fila.

Gelvis Solano lideró el triunfo con 23 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes y 4 robos, lo secundó su compatriota Juan Guerrero con 18 puntos, 13 rebotes, 2 robos, una asistencia y un bloqueo.

Ricky Ledo fue el mejor por Trotamundos con 16 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias.

En el Fenelón Díaz de Punto Fijo, Cocodrilos de Caracas consiguió su octavo triunfo al hilo al derrotar Héroes de Falcón 89-101.

Luis Colón (24 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, un robo) y Luis Montero (20 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 2 robos), lideraron el triunfo saurio.

Romario Roque destacó por Héroes con 16 tantos, 3 rebotes y una asistencia.

Spartans Distrito Capital ganó por segundo día consecutivo, al derrotar a Piratas de La Guaira 75-102 en partido disputado en el Domo José María Vargas.

Michael Watkins comandó la victoria espartana con 17 puntos, 14 rebotes, un robo y un bloqueo, lo acompañó Michael Carrera con 15 puntos, 3 rebotes, una asistencia, un robo y un bloqueo.

Por Piratas, Yeison Colomé consiguió 23 puntos, 4 rebotes y una asistencia.

Marinos de Anzoátegui dejó atrás una cadena de cuatro reveses al derrotar a Centauros de Bolívar 82-67, en encuentro escenificado en el Luis Ramos.

Tobin Carberry (25 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, un robo) y Wesley Saunders (18 puntos, 4 rebotes, 2 robos, una asistencia), comandaron al acorazado.

Luis Martínez destacó por Centauros con 25 puntos, 9 rebotes, una asistencia y un robo.

FUENTE : PRENSA SPB

FOTO : CORTESÍA