Alessandro González: El mejor piloto latinoamericano

CIUDAD MCY.- El venezolano Alessandro González debutó en este evento de alto nivel, obteniendo un impresionante resultado al finalizar en la posición 19 de un total de 61 competidores en la categoría OKNJ. Para llegar a la final, solo 36 pilotos fueron seleccionados y González consiguió avanzar a esta ronda decisiva con gran destreza.

La gran final tuvo lugar el sábado 18 de abril, Alessandro partió desde la posición 32. A pesar de las dificultades, logró una remontada espectacular de 13 posiciones, destacándose por su determinación, velocidad y consistencia a lo largo de la competencia.

El prestigioso circuito South Garda Karting, en Lonato, Italia, fue el escenario de la segunda fecha de la WSK Euro Series, uno de los campeonatos de karting más importantes de Europa.

Con este resultado, González se consagró como el mejor piloto latinoamericano en su categoría durante esta edición del campeonato, una muestra de su talento y profesionalismo.

El venezolano y su equipo agradecen a sus patrocinantes por el apoyo brindado: Metalkor, Caja Caracas, Dalvito, KRS y chicles Papaupa. Su respaldo ha sido clave para seguir representando a nuestro país en la élite del automovilismo internacional.

FUENTE : AGENCIA

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