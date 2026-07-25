Trump dice que Venezuela todavía no está «preparada» para elecciones

CIUDAD MCY.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Venezuela todavía no está «preparada» para celebrar elecciones, pero aseguró que ha habido «avances» al respecto.

«En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para eso. Pero ha habido muchos avances», respondió el mandatario a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Tras la detención del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Estados Unidos anunció un tutelaje sobre el Gobierno de la Presidenta Delcy Rodríguez, y anunció que el objetivo último es la transición democrática en Venezuela, pero no ha establecido un calendario electoral.

Trump dijo este viernes que «Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico» y destacó el beneficio que están logrando tanto las empresas estadounidenses como el pueblo venezolano del mercado petrolero.

«Todavía no están listos para las elecciones, pero en algún momento lo estarán, y vamos a estar encima de eso», insistió.

FUENTE : EFE

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