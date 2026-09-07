Trump sugiere cambiar el nombre del estado de Nuevo México por el de Nueva América

CIUDAD MCY.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió cambiar el nombre del estado de Nuevo México, en la frontera con México, por el de ‘Nueva América’, días después de firmar una orden para renombrar el lago Ontario como lago América en medio de una disputa comercial con Canadá.

«Mucha gente sugirió cambiar el nombre de Nuevo México, uno de los estados con mayor fraude electoral de todos los tiempos, a Nueva América», ha dicho. «Mucho más prestigioso y hermoso para la gente de ese estado potencialmente increíble. ¡Guau, me encanta!», dijo en un mensaje en redes sociales.

Apenas unas horas antes, el propio Trump había compartido una imagen del mapa del estado de Nuevo México con esta segunda palabra tachada y sustituida por América, un mensaje que fue posteriormente publicado también por la Casa Blanca a través de redes sociales.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, ha resaltado que el nombre del estado «no está en discusión». «Ha sido nuestro desde antes de que existiera Estados Unidos», ha señalado, antes recalcar que «mientras el presidente intenta distraer a los estadounidenses de su desastrosa guerra en Irán, los precios de la gasolina siguen disparándose».

«Los estadounidenses también gastan más en el supermercado, pierden acceso a la atención médica y se preguntan si algún día podrán permitirse una vivienda», ha lamentado, al tiempo que ha ensalzado que bajo su gobierno, en Nuevo México «se brinda a las familias guardería y universidad gratuitas, protegemos el acceso a la atención médica e invertimos en vivienda».

«Mientras la Casa Blanca pierde el tiempo dibujando mapas, Nuevo México trabaja duramente», ha dicho la gobernadora demócrata, que ocupa el cargo desde enero de 2019.

FUENTE : EFE

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