Cierran ocho aeropuertos de Indonesia tras erupción de volcán Anak Krakatau

CIUDAD MCY.- Las autoridades de aviación civil de Indonesia, cerraron temporalmente ocho aeropuertos, incluido el internacional Soekarno-Hatta de Yakarta, a causa de la erupción del volcán Anak Krakatau, ubicado en el estrecho de Sonda, reseñó Prensa Latina.

La decisión se tradujo en la cancelación o desvío de más de mil 500 vuelos, con conexiones internacionales hacia Japón, Singapur y Malasia, repercutiendo en la agenda de unos 170.000 pasajeros.

El Centro de Vulcanología de la nación asiática, informó que el Anak Krakatau permanece activo desde el pasado viernes, presentando explosiones audibles a cientos de kilómetros y columnas de humo que se observan desde la capital.

En ese sentido, el Gobierno anunció el uso de tecnología de inducción de lluvia para disipar las cenizas.

Este volcán, conocido como “Hijo del Krakatau”, se formó tras la erupción de 1883 que dejó más de 36 mil personas fallecidas, mientras que, en 2018, una erupción provocó un tsunami con centenares de víctimas.

FUENTE : EL FOCO

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