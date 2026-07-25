Tutor de Tsunami promueve creación de brigada canina de rescate

CIUDAD MCY.- Jorge Beens, rescatista venezolano y tutor de Tsunami, expresó el deseo de crear una brigada canina y «asumir la responsabilidad de dedicar tiempo y consolidar el primer centro de entrenamiento de equipos caninos de intervención al desastre para los equipos voluntarios de rescate».

En la emergencia por los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio en el país, Tsunami logró colaborar en el rescate de 26 personas con vida en Caracas y La Guaira.

El rescatista y su compañero canino iniciaron las labores en San Bernardino apenas 40 minutos después del movimiento telúrico.

Sin embargo, pese a que habían trabajado previamente en situaciones de emergencia presentadas en Las Tejerías, La Victoria, el Río Torbes y el terremoto de Turquía; Beens expresó la dificultad de hacerlo en su propia tierra. «¿Qué fue lo complicado? Tener que hacerlo en casa. La rápida respuesta, solo minutos, vivirlo (…) desde la hora cero ayudando».

Asimismo, resaltó la importancia de tener responsabilidad ante la capacitación de las mascotas. «Esto no es un hobbie, un perro de rescate no se prepara en dos meses, tres meses, un año. Un perro de rescate para llegar al nivel operativo tarda aproximadamente tres años».

En cuanto a los rescates, Beens mencionó que eran momentos con mucha adrenalina y no fue sino días después que pudieron apreciar sus labores mediante videos compartidos en las redes sociales.

Ahora, la brigada se encuentra en la fase de visitar campamentos transitorios para brindar apoyo emocional y felicidades a las comunidades infantiles.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESIA