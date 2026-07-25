Rinden homenaje a Jorge Rodríguez padre a 50 años de su muerte

CIUDAD MCY.- La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró este sábado un acto en homenaje a Jorge Rodríguez padre, a 50 años de su muerte en el Cementerio General del Sur. También estuvo presente el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez hijo.

Durante el acto conmemorativo, la jefa de Estado destacó la trayectoria del joven dirigente, a quien definió como un político íntegro y nacionalista, nacido del pueblo humilde, cuya lucha estuvo orientada hacia la transformación económica y social de la nación.

Asimismo, Rodríguez hizo un llamado a descartar las opciones antinacionales y rechazó el extremismo fascista que cobró la vida de líderes jóvenes durante la etapa del puntofijismo.

La mandataria encargada ratificó la determinación del Gobierno Nacional de avanzar por un sendero democrático, pacífico y de desarrollo próspero junto al pueblo venezolano, guiados por el referente histórico del Libertador Simón Bolívar y los mártires de la patria.

FUENTE : CON EL MAZO DANDO

FOTO : CORTESÍA