Un Cuento de Navidad” continúa animando la temporada decembrina en Tovar

Patinatas, música y espacios de encuentro familiar forman parte de una programación que dinamiza la vida comunitaria y consolida a la Colonia Tovar como referencia turística durante las festividades navideñas

CIUDAD MCY.- Convertida en uno de los destinos predilectos de la temporada decembrina, la Colonia Tovar mantiene vivas sus tradiciones navideñas a través de actividades que convocan a propios y visitantes, entre ellas, las tradicionales patinatas navideñas, que continúan recorriendo las calles del municipio Tovar como espacios de recreación, convivencia familiar y preservación de las costumbres locales.

Estas actividades forman parte de la programación “Un Cuento de Navidad en la Colonia Tovar”, impulsada por la alcaldía de la municipalidad bajo la gestión del alcalde Maximiliano Suárez.

En este sentido, la agenda decembrina inició con la realización de las patinatas y la feria navideña, integrando una oferta recreativa pensada para fortalecer el encuentro ciudadano y enriquecer la experiencia turística durante la temporada.

La calle Codazzi se ha convertido en el principal escenario de estas jornadas nocturnas, donde niños y jóvenes recorren la vía en patines, bicicletas, monopatines y carros artesanales, mientras las familias disfrutan de un ambiente festivo acompañado de música en vivo y puntos de venta de productos propios de la época.

Las patinatas navideñas se inspiran en una tradición venezolana que se remonta a la década de 1950, cuando las comunidades salían a las calles para compartir la Navidad en un ambiente de cercanía y alegría.

De esta manera, el municipio Tovar continúa viviendo y compartiendo “Un Cuento de Navidad en la Colonia Tovar”, una propuesta que reafirma la vocación turística de “La Pequeña Alemania”, fortaleciendo los lazos comunitarios y manteniendo encendida la esencia de la Navidad en cada rincón del pueblo.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY |

FOTOS CORTESIA