Idenna Aragua refuerza protección infantil con el Plan Vulnerabilidad Cero

El despliegue permitió a la institución asegurar el derecho a la identidad y activar mecanismos de protección temporal, fortaleciendo el sistema de resguardo de niños, niñas y adolescentes en el municipio Zamora

CIUDAD MCY.-Con acciones concretas orientadas a salvaguardar derechos fundamentales, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) Aragua desplegó el Plan Vulnerabilidad Cero en el municipio Zamora, específicamente en la parroquia Villa de Cura, priorizando la garantía del derecho a la identidad y la protección familiar de infantes en situación de vulnerabilidad.

La jornada incluyó una gestión institucional ante el Registro Civil de la localidad, mediante la cual se avanzó en los trámites necesarios para asegurar el reconocimiento legal y la identidad, condición esencial para el acceso a otros derechos y servicios del Estado.

Esta actuación forma parte de la política de atención integral que impulsa el instituto en el territorio aragüeño cumpliendo con los lineamientos dictados por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

Asimismo, de manera articulada, y en coordinación con el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cmdnna), se gestionó una medida de protección de cuidado temporal, orientada a resguardar la integridad física y emocional, garantizando un entorno seguro mientras se desarrollan las acciones correspondientes a la restitución de sus derechos.

Estas intervenciones ratifican el compromiso institucional de Idenna Aragua con la prevención, protección y atención oportuna de niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo el sistema de protección en los municipios y colocando en el centro el interés superior de los infantes, como principio rector de la acción pública.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY |

FOTOS CORTESIA