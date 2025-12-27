Gobernadora Joana Sánchez entregó Ley de Presupuesto ante el Cleba

El acto estuvo marcado por reconocimientos al Bloque Parlamentario de la Patria y un balance de gestión legislativa 2021-2025, honrando la confianza del pueblo y proyectando una gestión humanista, patriota y revolucionaria

CIUDAD MCY.-En un emotivo acto celebrado en el salón de sesiones del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba), la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, entregó al parlamento regional la nueva Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos del estado, reafirmando el compromiso de orientar la gestión pública hacia las necesidades concretas de las comunidades, siguiendo las directrices del presidente Nicolás Maduro.

Durante el acto, la Mandataria regional destacó que el presupuesto se fundamenta en las Agendas Concretas de Acción de cada territorio, como instrumento para garantizar respuestas efectivas a las demandas del pueblo.

“Este proyecto está estructurado en base a las prioridades que plantea nuestro presidente Nicolás Maduro, recogidas en los 191 circuitos comunales de Aragua”, señaló.

Por otra parte, la presidenta del Cleba, Katiana Hernández, explicó que el proyecto fue admitido en sesión permanente, con primera discusión prevista para la tarde de este sábado 27 de diciembre y la segunda discusión se realizará en los próximos días, con el objetivo de aprobar la ley en tiempo oportuno.

El acto también sirvió para rendir homenaje a los diputados del Bloque Parlamentario de la Patria, quienes recibieron la Orden Comandante Hugo Chávez, máxima distinción del cuerpo legislativo aragüeño.

En este sentido, la diputada Rosa León, coordinadora del bloque, presentó un balance del período 2021-2025, resaltando la reconstrucción del poder legislativo tras una gestión anterior que calificó de destructiva.

LOGROS EN MATERIA DE LEYES

León subrayó los avances en materia legislativa, como la aprobación de la Ley del Espectro Autista, la legislación en el sistema policial, la protección social y la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes.

“Hoy contamos con una ley que reconoce y protege a personas con espectro autista, un logro profundamente sentido para nuestras familias”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a los Consejos Legislativos y comunas a difundir el contenido de las leyes, recordando que la Asamblea Nacional legisla en materia de base, mientras que los parlamentos regionales y municipales desarrollan normas de convivencia ciudadana y ordenanzas locales.

La entrega del presupuesto y los reconocimientos realizados en el Cleba reflejan la voluntad de fortalecer la gestión legislativa y consolidar la soberanía popular en Aragua.

Con la aprobación de esta Ley de Presupuesto, la gobernadora Joana Sánchez y el Consejo Legislativo afianzan el avance en la transformación positiva del estado, honrando la confianza del pueblo y proyectando una gestión humanista, patriota y revolucionaria.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY | FOTOS PRENSA GBA