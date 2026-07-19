Unesco acompaña al Ministerio de Cultura en resguardo de bienes patrimoniales tras sismos

CIUDAD MCY.- Autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se reunieron en la Galería de Arte Nacional (GAN), Caracas, para analizar el resguardo de los bienes patrimoniales luego del doble terremoto.

En la reunión participaron el ministro Raúl Cazal; la viceministra de Fomento de la Economía Cultural, Rosario Soto; la directora de la Oficina Regional para el sector de la Unesco, Anne Lemaistre; y el embajador ante el organismo, Ernesto Villegas, quienes acordaron que el lunes 20 de julio se realicen evaluaciones.

Soto detalló sobre el traslado de los archivos del Libertador Simón Bolívar y el Generalísimo Francisco de Miranda, con 287 tomos, hacia bóvedas del Banco Central de Venezuela (BCV).

La viceministra recordó que identificaron afectaciones en el edificio del Foro Libertador, sede de la Biblioteca Nacional y el Archivo General del Nación,

“Se realizó el proceso de traslado siguiendo los parámetros internacionales de alistamiento, inventario y embalaje”, explicó la funcionaria.

Las autoridades resaltaron que ambas colecciones forman parte del Programa Memoria del Mundo de la Unesco por su relevancia, trascendencia y valor excepcional para comprender procesos históricos de Venezuela, América Latina y el mundo.

Otros fondos documentales inscritos son la «Colección documental Ilustres Próceres de la independencia suramericana 1810-1893» y «Fotografías de América Latina y El Caribe del siglo XIX».

Además, destacan «La voz del Libertador Simón Bolívar, resuena en el Correo del Orinoco 1818-1822» y «Testimonios audiovisuales de las culturas vivas de América Latina y El Caribe del Siglo XX «.

Asimismo, Lemaistre ofreció una metodología certificada para presentar un informe que evalúe el impacto social y económico para construir un camino a la recuperación del patrimonio afectado.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA