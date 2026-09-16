Velocidad y talento brillan en el Campeonato Nacional de Ciclismo Menor 2026

Las delegaciones nacionales buscan el pase a la final en una jornada de alto nivel

CIUDAD MCY.- La velocidad, la técnica y la estrategia se apoderaron del Óvalo Carlos Anzola durante el segundo día del Campeonato Nacional de Ciclismo Menor Aragua 2026.

Los mejores ciclistas de distintas delegaciones del país lo entregaron todo en la pista durante la jornada de clasificación, demostrando un alto nivel competitivo con la meta de asegurar su boleto a la gran final.

Durante las pruebas, los atletas mostraron su orgullo por representar sus a sus regiones y reafirmaron que el futuro del ciclismo venezolano sigue más vivo que nunca.

PROTAGONISTAS EN LA PISTA

Los ciclistas expresaron sus impresiones sobre los desafíos de la competencia y sus metas clasificatorias.

Por un lado, Yorleany Chacó, integrante del equipo Loterías de Aragua resaltó el nivel de organización del evento y la exigencia en la pista

“Han sido pruebas duras, pero se ha podido.

Mi objetivo hoy es ganar la prueba olímpica con mis compañeras y voy a darlo todo con orgullo por llevar a Aragua en el pecho” expresó, Chacón quien además agradeció el respaldo institucional recibido para el desarrollo de la fecha.

Asimismo, representante del estado Táchira y perteneciente a la Escuela Fundación Santos Bermúdez, Valeria Peña, compartió su alegría tras obtener el bronce en esta jornada.

“Ha sido una experiencia muy linda porque se nos han dado las cosas y los objetivos que hemos querido lograr. Táchira siempre quiere más y mi objetivo principal es darlo todo y que sea lo que Dios quiera” comentó Peña quien además resaltó el buen recibimiento y la hospitalidad por parte de la entidad anfitriona.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

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