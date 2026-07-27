Venezolana Sarah Carrillo gana Miss Teenager Universo en Panamá

CIUDAD MCY.- Sarah se impuso durante toda la competencia internacional por su belleza, estilo y vestuario. Para su presentación de traje típico rindió homenaje a los Diablos Danzantes de Yare, con un diseño de Richard Ramírez.

Previo a la gala final, Carrillo presentó la competencia preliminar en traje de baño, gala y una ronda de preguntas y respuestas, en la que brilló por su inteligencia, donde habló del respeto y las metas de las jóvenes en el mundo.

La joven ya tenía camino ganado por su belleza e inteligencia, por lo que llegó a la noche final consolidada como gran favorita y se llevó el título internacional con un hermoso traje en color azul firmado por Honicer Sandoval.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESIA