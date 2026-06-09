Venezuela a la vanguardia tecnológica y de formación para el desarrollo de hidrocarburos

CIUDAD MCY.- El presidente de Pdvsa Servicios Petroleros, Pavel Bellorín, ofreció un recorrido por el Centro Latinoamericano de Formación y Certificación en Perforación «Simón Bolívar», ubicado en la planta San Tomé, en el estado Anzoátegui, donde constató los avances tecnológicos y científicos que se llevan a cabo en desarrollo de los hidrocarburos.

Durante el recorrido, habló sobre el área del set de cementación que consta de una bomba, el mezclador y tolva, donde se prepara el fluido que se introduce en el pozo para cementarlo. Allí se prepara el agua, el cemento (petrolero) y los aditivos para condicionarse y que llegue a términos favorables.

En ese sentido, el ingeniero William Fajardo, presente en el lugar, explicó parte del procedimiento de este recinto, donde tienen equipos de producción de pozos, variadores, herramientas para las actividades de pesca en los reacondicionamientos de pozos, entre otros elementos.

El ingeniero recalcó, que se muestra la realidad de los componentes utilizados en la industria petrolera con equipos propios, así como también se cuenta con personal capacitado para realizar los trabajos adecuados.

Por su parte, el ingeniero Miguel Hernández, aseguró que el cemento que usan es parecido al de la constricción, solo que este debe tener una resistencia mínima a los sulfatos, es decir, que cuando entre en contacto con los aditivos de compatibilidad, no se degrade y pierda resistencia.

Destacó en entrevista para el programa «La Jornada», que transmite Venezolana de Televisión (VTV), que el centro cuenta con tecnología de alta gama y además sirve como centro de formación para las futuras generaciones en este sector.

TALADRO ESCUELA

Bellorín resaltó las bondades de este taladro escuela, que está equipado para hacer todas las simulaciones de las actividades de perforación y formar a los profesionales que se dediquen a explorar los hidrocarburos.

A su vez, dijo que adelantan convenios con las universidades para que los alumnos sean partícipes de las clases de perforación en tiempo real y además certifican a los profesionales con las pericias críticas que tienen que ver con el sector.

UNA OBRA SIN PRECEDENTES

En el año 2026, Venezuela se alza con orgullo y determinación al inaugurar una obra sin precedentes: el Centro Latinoamericano de Formación y Certificación en Perforación “Simón Bolívar”. Este proyecto sintetiza la historia de resistencia y superación frente a años de bloqueos y sanciones.

Esta es la evidencia tangible de que el conocimiento, la innovación y la formación técnica son los cimientos del futuro energético del país. Este es un campus integral donde convergen aulas inteligentes, simuladores de última generación, un taladro real para prácticas, un laboratorio de cementación junto a espacios de vida y recreación, y una galería virtual de vanguardia que transforma la enseñanza en una experiencia inmersiva.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA