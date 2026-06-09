Inameh prevé el paso de hasta 46 ondas tropicales por el territorio nacional

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) mantiene un seguimiento exhaustivo del período lluvioso en el país, el cual inició formalmente en el mes de abril en la región sur y se prevé el paso progresivo de hasta 46 ondas tropicales en todo el territorio nacional.

Así lo informó vía telefónica el presidente de la institución, Reidy José Zambrano Méndez, durante su entrevista en el programa La Jornada, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), donde detalló que desde el pasado 1 de mayo comenzó el pasaje de las ondas tropicales.

El organismo estima la formación de entre 51 y 57 de estos sistemas, de los cuales se prevé que entre 41 y 46 transiten directamente por Venezuela; actualmente, las autoridades monitorean la onda tropical número 11, cuyo arribo a la Guayana Esequiba se proyecta entre el viernes 12 y el domingo 14 de junio.

Asimismo, Méndez recordó que el pasado 1 de junio inició la actividad ciclónica en el Atlántico Tropical Norte. Aunque hasta el momento no se ha registrado ningún ciclón, donde manifestó que «recordemos que las ondas que consiguen condiciones como aguas más calientes pueden formar ciclones tropicales, depresión, tormentas o huracanes en sus 5 categóricas».

El comportamiento de cada onda dependerá de condiciones particulares, ya que coexiste actualmente con la Zona de Convergencia Intertropical activa hacia el occidente y vaguadas monzónicas que elevan los niveles pluviométricos, así como con la presencia intermitente de polvo del Sahara que reduce la visibilidad.

Finalmente, el presidente del Inameh instó a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales y análisis diarios que emiten desde los canales oficiales del instituto para prevenir cualquier contingencia.

FUENTE: VTV

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