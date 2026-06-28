Venezuela activa La Ruta de la Esperanza para apoyo emocional a niños y niñas tras terremotos

CIUDAD MCY.- El Ministerio de Cultura de Venezuela, junto con la Alcaldía de Caracas y el Gobierno de Distrito Capital, activó «La Ruta de la Esperanza».

La iniciativa busca brindar contención y espacios de sanación a través de la cultura y participación comunitaria tras los sismos.

La actividad usa el arte y la recreación como herramientas terapéuticas para la recuperación emocional de niños y familias.

En su primera etapa, La Ruta de la Esperanza se realizará en comunas de Caracas y refugios, con planes de expansión nacional.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA