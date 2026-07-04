Venezuela agradece a Países Bajos por envío de rescatistas tras sismos

CIUDAD MCY.- El ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, a través de una conversación telefónica con su homólogo del Reino de Países Bajos, Tom Berendsen, transmitió el agradecimiento del Gobierno Bolivariano a dicha nación europea por el envío de rescatistas tras el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

De acuerdo con una publicación en Telegram de Yván Gil, se pudo conocer que el ministro Berendsen visitó la embajada bolivariana en su país para firmar el libro de condolencias. En este espacio, el diplomático europeo reiteró el mensaje de solidaridad hacia el pueblo venezolano ante los efectos del evento sísmico que ha dejado más de dos mil muertos y aproximadamente 11 mil personas heridas.

Seguidamente, el canciller Gil informó que el personal de rescate de los Países Bajos trabaja de forma conjunta con los cuerpos de seguridad nacionales. «Incluyendo miembros de nuestras fuerzas armadas, bomberos, protección civil, policía y otros cuerpos de seguridad, así como con brigadas internacionales», aseguró.

Actualmente, estos equipos ejecutan labores de salvamento y reunificación familiar en las zonas afectadas. Por lo tanto, la cooperación internacional refuerza el despliegue de asistencia técnica en el territorio venezolano.

FUENTE : AGENCIA

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