Conatel inspecciona La Guaira y detalla la recuperación del servicio

CIUDAD MCY.- Conatel inspeccionó la infraestructura de telecomunicaciones en La Guaira este viernes, junto a las principales operadoras del país, como parte de las acciones posteriores a los eventos sísmicos del 24 de junio. El sector aguarda un buque especializado para reparar los cables submarinos, cuya afectación provoca la lentitud del internet a nivel nacional. así lo informó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en su cuenta oficial de Instagram.

El director de Conatel, Enrique Quintana, destacó que una mesa de seguridad instalada por el ente rector garantiza la logística, el combustible y los salvoconductos para los técnicos. Esta coordinación operativa busca sostener las labores en el terreno mientras se gestiona la llegada del buque.

El reporte oficial refleja avances concretos en la entidad: el 48 % de las radiobases ya se encuentra operativo, Gnetwork logró un 70 % de reconexión y las empresas móviles desplegaron unidades con WiFi y puntos de carga para los ciudadanos.

FUENTE : AVN

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