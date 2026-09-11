Venezuela amplía su conectividad aérea y proyecta crecimiento turístico

CIUDAD MCY.- Venezuela mantiene un incremento sostenido en la llegada de visitantes extranjeros, al alcanzar 419 mil 872 pasajeros recibidos en los primeros siete meses del año, superando lo registrado en el mismo período de 2025.

‎Actualmente, el territorio nacional dispone de 129 frecuencias semanales internacionales operadas por once aerolíneas hacia igual número de naciones, respaldadas por el funcionamiento de ocho compañías aéreas domésticas reguladas bajo la normativa RAV 121 y un plan de contingencia con disponibilidad de hasta 220 frecuencias.

‎‎Esa flexibilidad del sistema aeronáutico demuestra la solidez de la nación como un destino atractivo, competitivo y preparado para recibir al mundo.

‎‎Proyección internacional

‎‎Estas cifras de conectividad reflejan la confianza de los mercados globales, por lo que el Ministerio del Poder Popular para el Turismo refuerza las operaciones chárter para el período 2026-2027.

‎‎Mediante alianzas estratégicas globales y la apertura de corredores turísticos de alto impacto, el plan de operaciones chárter prevé el ingreso de 13 mil 680 visitantes extranjeros con rutas directas hacia la isla de Margarita.

‎‎Las proyecciones operativas estiman 21 vuelos desde Polonia para captar 7 mil 560 viajeros europeos. A su vez, la ruta Buenos Aires – Porlamar sumará 34 conexiones para movilizar 6 mil 120 visitantes del Cono Sur.

‎La ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, destacó en rueda de prensa que la articulación entre la infraestructura aeronáutica y la riqueza patrimonial, gastronómica y paisajística de las costas venezolanas posicionan al país como un destino megadiverso, seguro, competitivo y hospitalario ante las empresas globales.

‎‎“Cada vuelo que aterriza en el país genera empleos directos e indirectos para artesanas, transportistas, guías, emprendedores gastronómicos y la red hotelera nacional, dinamizando las economías locales y proyectando el talento venezolano”, afirmó Cabello.

‎‎Desempeño de la infraestructura aeronáutica

‎La flexibilidad e integración del sistema de aeropuertos fue determinante para sostener la actividad del país durante la contingencia ocasionada por el doble sismo, con el Aeropuerto Internacional de Maiquetía como principal centro de conexiones, al acumular el 71,52% del total de viajeros arribados en el período: 300 mil 305 de los 419 mil 872 pasajeros, con un aumento progresivo mes a mes hasta alcanzar su pico en mayo, con 65 mil 882.

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A su vez, el Aeropuerto Internacional de Valencia se posicionó en segundo lugar con el 15,32% del tráfico. Destacó especialmente por un repunte en julio, al registrar 43 mil 351 desembarcos, lo que representó más del 64% de todo el flujo foráneo registrado ese mes en el territorio, al asumir de forma auxiliar y estratégica las operaciones y vuelos previstos hacia Maiquetía.

Este logro es resultado de las políticas impulsadas por la presidenta Delcy Rodríguez, quien ha orientado ese esfuerzo hacia un modelo en el que la conectividad se traduce en desarrollo, paz y crecimiento.

FUENTE: MINTUR

FOTO | CORTESÍA MINTUR