Venezuela avanza en la simplificación de trámites con la apostilla 100 % digital

CIUDAD MCY.-Durante la mesa de trabajo con el sector económico para potenciar el comercio exterior de Venezuela, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el país avanza en la simplificación de trámites, mediante la apostilla de documentos, 100 % digital.

Destacó que la Cancillería puso en marcha una plataforma tecnológica para simplificar la apostilla de documentos, lo que permite a los ciudadanos dentro y fuera de Venezuela realizar el proceso de manera completamente ágil y remota.

De igual manera, señaló que una de las tareas del Gobierno nacional es garantizar a los productores nacionales la simplificación de los trámites administrativos, con el fin de acortar los tiempos de producción y exportación de los diversos rubros.

La jefa de Estado extendió un reconocimiento especial al sector privado, empresarios y trabajadores venezolanos por su esfuerzo sostenido para impulsar el aparato productivo nacional y resaltó el impacto positivo de la marca «Hecho en Venezuela», cuyos productos alcanzan mercados internacionales clave en el Caribe, Centroamérica y Estados Unidos.

Por otra parte, Delcy Rodríguez señaló que, conforme al anuncio realizado por el superintendente del Seniat, se procedió a la eliminación de las sanciones asociadas a las carteleras físicas en los establecimientos comerciales.

Finalmente, destacó que esta medida forma parte del proceso de fortalecimiento de la calidad de la gestión pública, orientada a que los trámites y procedimientos del Estado sean más cercanos y accesibles para los ciudadanos.

FUENTE: VTV

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