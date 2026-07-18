Venezuela brilla con oro y bronce en inicio del Panamericano de Naciones de Patinaje

CIUDAD MCY.-El patinaje venezolano firmó un inicio productivo en su estreno en el Campeonato Panamericano de Naciones, luego de sumar una medalla de oro y cuatro de bronce en el evento que se disputa en Colombia, el cual reúne a los mejores exponentes del continente.

El velocista Diego Colmenares se alzó como la gran figura de la delegación criolla, al comandar la clasificación juvenil de los 200 metros meta contra meta con un tiempo de 17,594 segundos, registro que le aseguró la presea dorada. El podio lo completaron el colombiano Emanuel Mosquera (17,806) y el mexicano Patricio De Luna (17,977). El joven venezolano aseguró un segundo metal en su cuenta personal al ocupar el tercer puesto en la final de los 500 metros velocidad júnior.

Por su parte, Roberto García aportó dos metales de bronce en la categoría sénior. El patinador larense obtuvo el tercer lugar en los 200 metros meta contra meta con una marca de 17,358 segundos, en una prueba que dominaron el colombiano Stiven Villegas (17,236) y el guatemalteco Faberson Bonilla (17,331). García repitió el tercer lugar en la ronda decisiva de los 500 metros velocidad, donde detuvo el cronómetro en 42,332 segundos.

La multimedallista mundial Daniela Bustamante también sumó un nuevo éxito a su palmarés tras conquistar la medalla de bronce en los cinco kilómetros por puntos, competencia en la que triunfó la colombiana Yicel Giraldo y donde la ecuatoriana Marina Pita obtuvo el segundo lugar

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA