Venezuela brilla en Sudamericano de Tenis de Mesa Santiago 2026

CIUDAD MCY.- La selección venezolana de tenis de mesa cerró una destacada actuación en el Campeonato Sudamericano Adulto ITTF América Santiago 2026, al conquistar una medalla de plata y dos de bronce, resultados que fortalecen la preparación del equipo nacional con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

La principal actuación del combinado nacional estuvo a cargo de Cristina Gómez, quien alcanzó la medalla de plata en la modalidad individual femenina tras protagonizar un camino de victorias.

La criolla inició su recorrido en la ronda de 16 con un ajustado triunfo 4-3 sobre la brasileña Laura Watanabe, en cuartos de final superó con autoridad 4-1 a la chilena Zhiying Zeng y posteriormente consiguió su pase a la final al imponerse 4-3 a la brasileña Beatriz Kanashiro en un emocionante encuentro de semifinales.

En la disputa por el título, Gómez cayó ante la chilena Daniela Ortega por 4-0, adjudicándose la presea de plata.

Dobles broncíneos

La segunda medalla para Venezuela llegó en el dobles masculino gracias a Raymundo Medina y César Castillo, quienes iniciaron su participación con una sólida victoria 3-0 frente a los chilenos Álvaro Fuentes y Eusebio Vos en la ronda de 16.

Posteriormente derrotaron con el mismo marcador (3-0) a los paraguayos Marcelo Aguirre e Iván Pastore en cuartos de final, mientras que en semifinales protagonizaron un reñido compromiso ante los chilenos Nicolás Burgos y Gustavo Gómez, cediendo por 3-2 para quedarse con la medalla de bronce.

El tercer metal fue obtenido por el equipo femenino integrado por Gómez junto a Camila Obando, Roxy González y Dakota Ferrer, que alcanzó la medalla de bronce luego de vencer 3-0 a Paraguay en los cuartos de final.

De esta manera, en semifinales fueron superadas por Brasil con marcador de 3-1, resultado que les aseguró un lugar en el podio continental.

Quijada dorado

El paratenista Roberto Quijada tuvo una destacada actuación en el ITTF World Para Future Ostrava al conquistar la medalla de oro en la clase 3, tras completar un impecable recorrido durante la competencia.

El camino hacia el título comenzó en la ronda de octavos de final, donde superó con autoridad 3-0 al saudí Ibrahim Alhassan. Posteriormente, en los cuartos de final, volvió a imponerse por idéntico marcador (3-0) al checo Petro Svatos, lo que aseguro así su clasificación a las semifinales.

En la antesala de la final, Quijada protagonizó un intenso encuentro frente al francés Florian Merrien, a quien derrotó en un reñido 3-2 para avanzar al duelo por el campeonato.

Ya en la gran final, el venezolano mostró nuevamente su calidad al vencer 3-1 al rumano Dacian Makszin, resultado que le permitió quedarse con la medalla de oro de la clase 3.

Mixtos triunfantes

Además del título individual, Quijada también subió al podio en la modalidad de dobles mixtos XD7 junto a Yoleidy Fernández, quienes iniciaron su participación con una victoria de 3-1 sobre los serbios Sanja Bogunovic y Aleksandar Jevremovic en los cuartos de final.

En semifinales, Quijada y Fernández disputaron un cerrado encuentro ante los franceses Florian Merrien y Flora Vautier, pero terminaron cayendo 3-2, y con este resultado la pareja se adjudicó la medalla de bronce, donde cerró con una sobresaliente participación en el torneo.

FUENTE: VTV

FOTO:CORTESIA