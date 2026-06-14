Venezuela clasifica por primera vez al Mundial FIBA Femenino

El quinteto dirigido por la estratega Luz Vargas logró sacar la diferencia definitiva en el tercer período gracias a un contundente parcial de 17-9 a su favor

CIUDAD MCY.-El baloncesto femenino venezolano viste de gala. En una jornada histórica, el combinado criollo logró una hazaña sin precedentes al clasificar, por primera vez en su historia, a un Mundial FIBA ​​Femenino, luego de derrotar de manera categórica al anfitrión México con un marcador final de 80-69.

El emocionante encuentro, correspondiente a la ronda de cuartos de final de la FIBA ​​AmeriCup Sub-18 2026, no solo significó un triunfo de alto calibre, sino que aseguró el boleto directo de la escuadra nacional para la Copa del Mundo FIBA ​​Sub-19 Femenino China 2027.

LIDERESAS EN LA CANCHA

El quinteto dirigido por la estratega Luz Vargas supo descifrar el planteamiento azteca. Tras revertir una desventaja inicial, los criollas ajustaron la defensa en el perímetro durante el segundo cuarto, logrando sacar la diferencia definitiva en el tercer período gracias a un contundente parcial de 17-9 a su favor.

El triunfo se cimentó en actuaciones individuales sobresalientes que guiaron al conjunto venezolano:

Albanys Ramírez: Rozó el triple-doble con una brillante línea de 21 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias.

Astrid Inojosa: Duplicó la ofensiva con 21 unidades, sumó 10 rebotes y fue indetenible en el juego de uno contra uno.

Mezharith Beleño: Destacó en la pintura con un doble-doble de 19 anotaciones y 12 rebotes.

Roberli Pérez: Apoyó la causa nacional con 10 puntos, registrando una efectividad perfecta de 3/3 en tiros de larga distancia.

LA VOZ DE LA ESTRATEGA



Al finalizar el compromiso, la seleccionadora nacional, Luz Vargas, no ocultó su orgullo y valoró el esfuerzo y la disciplina táctica de sus dirigidos para cumplir con las indicaciones del cuerpo técnico.

«Les dije a las muchachas que tenían que creer en el trabajo. A través de la intensidad defensiva se pudo. En ofensiva, la clave era jugar 1v1 porque ellas tenían deficiencias en esas situaciones… Se logró con estas chicas que tienen un corazón enorme, son superinteligentes y siempre creen. Estamos superfelices por este logro», expresó emocionada la DT venezolana.

FUENTE: GLOBOVISION

FOTO: CORTESÍA