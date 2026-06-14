Alemania mostró autoridad ante Curazao en su debut

CIUDAD MCY.-La selección de Alemania se posicionó como uno de los firmes candidatos para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer de manera aplastante 7-1 al combinado nacional de Curazao en un partido donde los isleños intentaron dar la pelea en la primera mitad.

El cuadro teutón abrió el marcador de manera temprana en el minuto 6 con un gol de Felix Nmecha. Ya en el minuto 21 Curazao dio la sorpresa del juego y empató el marcador con un remate de Livano Comenencia.

Alemania reaccionó y tomó nuevamente el liderato en el minuto 38 gracias a un tanto de Nico Schlotterbeck. Antes de irse al descanso lograron sumar el cuarto tanto tras un penal cobrado por Kai Havertz en el 45+5.

Ya para el segundo tiempo el equipo se encargó simplemente de demostrar con lo que llegó a este Mundial y marcó otros tres goles tras los remates de Jamal Musiala (47′), Nathaniel Brown (68′) y Deniz Undav (78′).

Con este resultado el equipo se coloca categóricamente como el primero del Grupo E con un total de tres puntos.

FUENTE: EL LÍDER

FOTO: CORTESÍA