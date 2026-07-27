Ranger Suárez tuvo un sólido regreso

CIUDAD MCY.- Ranger Suárez está de regreso, pero pareciera que no se hubiese alejado unos días.Los Medias Rojas de Boston reactivaron al zurdo de la lista de lesionados y casi se lleva la victoria en el triunfo 6-1 sobre los Azulejos de Toronto.

Limitado a una cantidad de lanzamientos, el venezolano trabajó por espacio de 4.0 entradas en blanco en las que realizó 64 envíos (42 de ellos en la zona de strike), no otorgó bases por bolas, apenas recibió cuatro imparables y ponchó a seis rivales para firmar un sólido regreso.

Lo primero que hizo Ranger Suárez al subir a la loma del Fenway Park este domingo fue ponchar a sus dos primeros rivales y retirar la entrada por la vía rápida. En el segundo parecía meterse en problemas al recibir el indiscutible de George Springer, pero sacó una doble matanza con combinación venezolana (Suárez-Andruw Monasterio-Willson Contreras) para poner la entrada en dos outs y sacarla sin mayor inconveniente.

En la tercera permitió el mayor avance de sus adversarios. Retiró al primer bateador y luego toleró un doblete de Andrés Giménez al prado central, pero poncharía a los siguientes dos bateadores para sacar el episodio. En el cuarto también retiró al primer tolete, otro ponche, y permitió dos imparables consecutivos; sin embargo, con otra doble matanza y otro poncho puso fin al capítulo y a su actuación.

FUENTE : LIDER

FOTO : CORTESIA