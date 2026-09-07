Venezuela condecora al embajador de Vietnam tras culminar su misión diplomática en el país

CIUDAD MCY.-La República Bolivariana de Venezuela otorgó este lunes la Orden Francisco de Miranda, Grado Generalísimo, al embajador de la República Socialista de Vietnam, Vu Trung My, tras culminar su misión diplomática en el país.

Esta distinción, entregada por la presidenta Delcy Rodríguez en valoración a su destacada labor, celebra la histórica hermandad entre ambas naciones y reafirma la importancia de Hanói como socio estratégico prioritario

El embajador, Su Excelencia Vu Trung My, es licenciado en Lenguas Extranjeras y magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de La Habana, República de Cuba.

Su misión inició en mayo de 2023 y se desarrolló durante un periodo de renovado dinamismo en los vínculos bilaterales. En su rol diplomático, destacó por su permanente disposición al diálogo con las autoridades venezolanas, su cercanía y su capacidad para impulsar los distintos asuntos de la agenda común.

Venezuela y Vietnam mantienen una relación de profunda amistad, solidaridad y respeto mutuo, construida a lo largo de casi cuatro décadas de nexos diplomáticos —establecidos el 18 de diciembre de 1989— y fortalecida con la apertura de embajadas residentes a partir de 2006.

Durante este tiempo, los esfuerzos conjuntos se han enfocado en la consolidación de una alianza estratégica en materia agrícola, energética y de telecomunicaciones.

Igualmente, Vietnam figuró entre los países que brindaron apoyo a Venezuela tras el doblete sísmico del 24 de junio, mediante el envío de 124 especialistas y 8 caninos de salvamento. La delegación fue homenajeada por el Gobierno Nacional con las medallas «Héroe de Venezuela» y «Mérito de Servicio» por sus labores de despliegue en La Guaira y Caracas.

A este respaldo se suma la asistencia humanitaria internacional recibida en insumos y equipos, y el impulso a la IV Comisión Mixta Intergubernamental 2026–2030 para el intercambio comercial, la inversión y la soberanía productiva.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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