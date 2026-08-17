Venezuela conquista el tercer lugar del Campeonato Suramericano Futsal Sub-17

CIUDAD MCY.- La selección venezolana de fútbol sala Sub-17 obtuvo el tercer lugar del Campeonato Suramericano Conmebol 2026 este domingo, tras vencer en la definición por penales 3 goles a 2 a Paraguay, en el encuentro disputado por la medalla de bronce.

En un reporte de Venezolana de Televisión (VTV), la Vinotinto juvenil en el tiempo reglamentario igualó a dos tantos con el equipo local, en un encuentro disputado en el Complejo Conmebol SUMA, ubicado en la ciudad de Luque, Paraguay.

La representación criolla finalizó su participación en el certamen con la conquista del podio continental y ratificó la posición del país entre las potencias de la disciplina en la categoría juvenil durante la competencia oficial.

El resultado obtenido por el equipo Vinotinto consolida el proceso de desarrollo del futsal venezolano en el escenario internacional y concluye la actuación de la delegación nacional en el torneo suramericano del presente año

En la final del Suramericano Sub 17, Argentina derrotó dos goles a uno a Brasil, en la prórroga y se consagró por tercera vez consecutiva en este torneo.

FUENTE : AGENCIA

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