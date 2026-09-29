Venezuela consolida liderazgo sanitario en foro de OPS y OMS en Washington

CIUDAD MCY.-Venezuela participa en Washington, D.C. en el 63.º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en la 78.ª sesión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las Américas, espacios donde se debaten políticas sanitarias, gestión de emergencias y fortalecimiento de los sistemas de salud.

En ese sentido, la viceministra de Salud Integral del Ministerio del Poder Popular para la Salud (Minsalud), doctora Noly Fernández, representa al país en este foro de alto nivel que reúne a ministros de salud y autoridades internacionales para abordar temas como seguridad sanitaria, resistencia a los antimicrobianos, control de enfermedades arbovirales, gestión de emergencias y fortalecimiento de la atención primaria.

Durante las sesiones, el director de la OPS, doctor Jarbas Barbosa, destacó los avances de los países en inmunización, salud digital, eliminación de patógenos y atención primaria, al tiempo que reafirmó a las Américas como un modelo global respaldado por más de 120 años de cooperación panamericana.

En este contexto, la doctora Fernández recibió el Premio OPS a la Gestión y al Liderazgo en los Servicios de Salud 2026, reconocimiento que resalta su trayectoria y su aporte al fortalecimiento de la atención sanitaria, especialmente en materia de salud indígena e intercultural.

La participación de Venezuela en este encuentro internacional consolida su respaldo al multilateralismo, impulsa alianzas estratégicas y reafirma el compromiso con un sistema de salud pública, universal y de calidad para todas las comunidades.

FUENTE: MINSALUD

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL