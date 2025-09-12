Ciudad MCY

Venezuela convoca Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra

PorBeatriz Guilarte

Sep 12, 2025
AME1647. CARACAS (VENEZUELA), 21/09/2023.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, participa en un acto con representantes de sectores productivos, tanto públicos como privados hoy, en Caracas (Venezuela). Maduro hizo un llamado a las autoridades nacionales a trabajar para que la producción petrolera alance el millón de barriles por día (bpd) este año, y se mostró seguro de que el bombeo de crudo va a "remontar" los dos millones en 2024. EFE/ Miguel Gutiérrez

CIUDAD MCY.- El presidente Nicolás Maduro anunció la convocatoria al Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, que se celebrará en la ciudad de Caracas, entre el 8 y el 10 de octubre del año en curso.

El evento tiene como finalidad reunir a expertos, tanto nacionales como internacionales, para discutir y proponer soluciones al cambio climático. Este problema se ha catalogado como uno de los desafíos más importantes que enfrenta la vida y la humanidad en el siglo XXI.

De acuerdo a la convocatoria oficial, el Congreso se centrará en el análisis de las repercusiones del cambio climático sobre los ecosistemas, la sostenibilidad de la vida y las dinámicas sociales de los pueblos. Se espera que los debates y discusiones aborden propuestas concretas para preservar la integridad de los procesos naturales y fortalecer la conciencia ambiental global.

Esta iniciativa es parte de los esfuerzos del gobierno venezolano para promover y desarrollar la colaboración internacional en la protección de la vida, la biodiversidad y los derechos de la naturaleza. La convocatoria está dirigida a movimientos sociales, científicos, representantes de pueblos indígenas, gobiernos y organizaciones multilaterales.

Durante los tres días de jornada, se realizarán mesas técnicas, foros temáticos, encuentros culturales y presentaciones de experiencias territoriales vinculadas a la protección ambiental. El congreso creará un documento con recomendaciones y directrices para abordar el cambio climático de manera integral.

AVN | FOTO REFERENCIAL

