Convocan para Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación

Beatriz Guilarte

Sep 12, 2025

CIUDAD MCY.- Está abierta la convocatoria para los aspirantes a los Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán 2025, un reconocimiento que busca enaltecer el aporte de investigadores, innovadores y tecnólogos en el desarrollo del país. La iniciativa es promovida por el presidente Nicolás Maduro y organizada por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt).

En su vigésima edición, las postulaciones estarán abierta desde el 10 de septiembre hasta el 10 de octubre de 2025, brindando un espacio para valorar la creatividad, el conocimiento y la investigación científica de alcance nacional. Según lo informado, las bases y formularios de participación se encuentran disponibles en la página oficial: https://premioscyt.mincyt.gob.ve/.

Los premios se entregarán en cuatro categorías principales: el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología, que reconoce tanto a investigadores noveles como a profesionales de amplia trayectoria y grupos consolidados; el Premio Nacional a la Inventiva Tecnológica Popular “Luis Zambrano”, que distingue tanto a autodidactas como a profesionales; el Premio Nacional al Mejor Trabajo Científico, Tecnológico y de Innovación, con menciones en ciencias naturales, salud, exactas, sociales y humanas, e investigación tecnológica; y el Premio Especial de Ciencia y Tecnología, reservado para aportes de carácter excepcional.

