Venezuela debutó con triunfo sobre República Dominicana en el FIBA AmeriCup Sub-18 Femenino

CIUDAD MCY.- Venezuela debutó en el FIBA AmeriCup Sub-18 Femenino 2026 con una alegría. Las muchachas superaron a República Dominicana (77-60) de la mano de una inspirada Astrid Inojosa, vital en ambos costados de la cancha.

En el primer período Venezuela ganó 20-13, a pesar de haber errado hasta nueve tiros libres (9/18). República Dominicana cometió una decena de faltas. Astrid Inojosa sumó nueve puntos y se encargó de conducir el balón en los últimos minutos. Alexandra Cabeza colaboró con cinco puntos, cinco rebotes y dos robos. La selección cuidó el rebote defensivo: el rival sólo tuvo dos segundas oportunidades. Nathaly Santana fue la guía de las dominicanas con cinco tantos.

En el segundo cuarto, Dominicana cargó el rebote ofensivo con más energía y sumó puntos cerca del aro con mayor facilidad. Hubo tiempo pedido por Luz Vargas luego de minuto y medio (22-18). El rival pasó al frente en un parcial de 3:30 en el que Venezuela no anotó (22-24).

Siete puntos consecutivos de Astrid Inojosa volvieron a impulsar a la selección nacional (29-24). En defensa, Venezuela no permitió puntos durante cuatro minutos y medio. Cuatro puntos de Alanna Monte fueron la respuesta. Roberli Pérez anotó un triple que le dio oxígeno al conjunto nacional. Dos libres en el último segundo de Santana acercaron nuevamente a Dominicana (32-30).

Venezuela estuvo al frente durante 15 minutos de la primera mitad y su ventaja máxima fue de siete puntos. Las jugadas en transición no finalizadas le pasaron factura a las muchachas. Astrid Inojosa sumó 18 puntos (5/10 TC, 2/3 T3, 6/8 TL), un rebote, 2 asistencias y 4 robos. Nathaly Santana (DOM) fue la referente de su país -11 puntos-.

Después del descanso de medio tiempo, Alexandra Cabeza y Alanna Monte intercambiaron canastas en el arranque. Nathaly Santana adelantó a Dominicana con dobles cerca del aro. Albanys Ramírez y Mezharith Beleño contestaron por Venezuela. No hubo ningún triple en el cuarto. Ruby Escobar debutó y anotó sus primeros puntos con la selección nacional. Inojosa llegó a 22 unidades y Santana a 15. Venezuela pudo sostener la ventaja por la mínima (46-45) en medio de un partido de baja efectividad en triples (21.4%, 3/14) y en tiros libres (50%, 17/34).

Ya para el cuarto final, En los primeros cuatro minutos hubo cinco cambios de líder en el partido. Dominicana sumaba gracias a Monte y a Valdéz. Venezuela aprovechaba el desbalance defensivo del rival y trataba de correr la cancha. Beleño y Escobar lograron bandejas. 56-53 a los cinco minutos finales.

El clutch fue todo de la capitana: Astrid Inojosa anotó 11 puntos en menos de tres minutos para marcar una diferencia definitiva en el compromiso. La escolta alcanzó las 33 unidades, tercera mejor marca individual de puntos anotados en un partido en la historia del AmeriCup U18 Femenino (1988-2026, 15 ediciones, registro FIBA).

Venezuela tuvo un parcial de 21-7 en cinco minutos. Dominicana perdió el balón en siete oportunidades. Aún con una ventaja cómoda, la selección nacional no bajó su nivel de intensidad. Camacaro, Beleño y la debutante Jeiselys Figueroa aumentaron la diferencia. Cierre ideal de partido y bonito comienzo de torneo para las muchachas.

La segunda jornada del FIBA AmeriCup Sub-18 Femenino 2026 será este miércoles 10 de junio. Venezuela enfrentará a Puerto Rico a partir de las 5:00 p. m. -hora VEN-.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESÍA