Venezuela debutó con victoria 2-1 ante Bolivia en Suramericano Futsal femenino

CIUDAD MCY.- Con dos goles de Karlys Durán, la selección de Venezuela venció dos goles a uno a su similar de Bolivia en su debut en el Campeonato Suramericano Conmebol de Fútbol Sala Sub-20, en un disputado encuentro efectuado en el Domo Bolivariano de Barquisimeto y transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

El primer gol del encuentro fue convertido por Karlys Durán en una bonita definición con un toque sutil que evadió a la portera boliviana al minuto 10 del primer tiempo. Tres minutos después, Bolivia descontó por intermedio de Gabriela Suyo, con un disparo lejos del área, desviado por un defensa que descolocó a la arquera vinotinto.

Seguidamente, el partido se tornó reñido luego de la paridad en el marcador, con ataques de ambos bandos, donde la ansiedad por un buen resultado privó de ocasiones de gol al elenco local, el cual fue resuelto a cuatro minutos para finalizar el encuentro, con una definición de la goleadora Durán, al rematar de zurda un rebote de la portera y anotar el gol que otorgó los tres puntos a la Vinotinto.

Es de precisar que Venezuela conforma el grupo A, junto a Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay, mientras que el grupo B está integrado por Argentina, Colombia, Chile, Perú y Uruguay.

En el grupo A, Ecuador venció uno por cero a Paraguay, mientras que en el grupo B, Colombia ganó tres goles por dos a Chile y Uruguay goleó siete a uno a Perú.

FUENTE VTV

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