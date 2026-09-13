Venezuela desfiló en ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

CIUDAD MCY.- La delegación venezolana que participará en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 desfiló en la ceremonia inaugural de la gran cita deportiva, celebrada en un escenario emblemático e inédito como el Monumento Nacional a la Bandera, en la ciudad de Rosario, Argentina.

La actividad quedará registrada en la historia de los Juegos Suramericanos por ser la primera inauguración realizada fuera de las instalaciones de un estadio deportivo, al llevar el espíritu del deporte hasta uno de los lugares más representativos de la provincia de Santa Fe.

Al frente de la delegación venezolana estuvieron los abanderados nacionales Douglas Gómez, de tiro deportivo, y Sabrina Baumgartner, de escalada, quienes tuvieron el honor de portar el Pabellón Nacional durante un desfile que reunió a atletas, entrenadores y representantes de las 15 naciones participantes.

Los atletas nacionales lucieron un elegante conjunto negro con detalles de la bandera tricolor, una indumentaria que resaltó durante el paso de la delegación, al acompañar la presencia venezolana en una noche con temperatura de ocho grados.

FUENTE: MINISTERIO DEL DEPORTE

FOTO | CORTESÍA MINDEPORTE