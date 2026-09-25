Venezuela destaca ante la ONU disminución de la inseguridad alimentaria a 5,3%

CIUDAD MCY.-La delegación del Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, destacó ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), que Venezuela logró disminuir los niveles de inseguridad alimentaria a 5,3%, pese a la imposición de medidas coercitivas unilaterales, así como la contingencia provocada por los potentes terremotos del pasado 24 de junio, refiere nota de prensa de la Cancillería.

El anuncio lo realizó durante el evento “Quedan cuatro años: Acelerando las medidas contra el hambre y la pobreza”, celebrado como parte de las actividades del 81° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Estados Unidos.

Al respecto, destacó que el Estado venezolano continúa robusteciendo la producción nacional, los sistemas agroalimentarios y las políticas de protección social para “hacer de la soberanía alimentaria una realidad plena”.

Para profundizar esto, Venezuela solicitó el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales en aras de contribuir a la liberación de las capacidades productivas, así como facilitar acceso a los financiamientos, permitiendo que mayores recursos sean destinados a la alimentación y protección social del pueblo venezolano.

La representación nacional aseveró que la erradicación del hambre y la pobreza no es solamente una meta, sino una responsabilidad compartida, donde la cooperación Sur-Sur, Norte-Sur y triangular, pueden contribuir a compartir desde políticas públicas, hasta soluciones adaptadas a las realidades de los pueblos, estando Venezuela dispuesta a trabajar con la Alianza Global y con todos los países de las Naciones Unidas, destaca la Cancillería.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL