Relaciones de amistad y buena vecindad reafirman lazos entre Venezuela y Guatemala

CIUDAD MCY.-A través de sus redes sociales, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Félix Plasencia, informó sobre un encuentro bilateral con su homólogo de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez.

Durante la reunión, ambas autoridades exaltaron la histórica relación de amistad y cooperación entre los pueblos de Venezuela y Guatemala, así como la necesidad de impulsar la hoja de ruta para el restablecimiento de las relaciones consulares entre ambos países.

Plasencia reiteró que Venezuela mantiene su voluntad de fortalecer relaciones de amistad y buena vecindad con todos los países de la región, en el marco de la cooperación internacional y la diplomacia de paz.

Este encuentro reafirma el compromiso de ambos pueblos con la integración regional y la construcción de consensos que fortalezcan la estabilidad y el desarrollo compartido.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL