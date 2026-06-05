Venezuela e India consolidan alianza estratégica en materia energética

CIUDAD MCY.- En el marco de su agenda de trabajo oficial en la República de la India, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este jueves un encuentro de alto nivel con el ministro de Petróleo y Gas de la nación asiática, Hardeep Singh Puri. El intercambio estratégico sirvió para profundizar la cooperación bilateral en el área de hidrocarburos, permitiendo la creación de nuevos esquemas de inversión y desarrollo tecnológico entre ambos países frente a la actual dinámica de los mercados globales.

Tras cumplir con esta importante agenda en la capital de la nación asiática, la Mandataria Encargada arribó a la refinería de Jamnagar para realizar una inspección técnica. Esta visita al complejo refinador más grande del planeta forma parte de las acciones de Caracas para la consolidación de una agenda constructiva energética global, cuyo objetivo central es potenciar el Motor Hidrocarburos y garantizar el posicionamiento de Venezuela como una potencia petrolera y gasífera de talla mundial.

Es relevante subrayar que la refinería de Jamnagar es considerada una de las obras de ingeniería industrial más imponentes del planeta, al constituir el mayor complejo de refinación de petróleo en un solo punto a nivel global. La infraestructura está estratégicamente dividida en dos grandes plantas contiguas: una destinada a abastecer el mercado doméstico e internacional, y una segunda ubicada dentro de una Zona Económica Especial (ZEE) dedicada en exclusividad a la exportación.

El complejo industrial destaca internacionalmente por su capacidad masiva de procesamiento de crudo, su alta conversión, así como por sus elevados niveles de flexibilidad y eficiencia operativa. Estas características técnicas y comerciales convierten a la planta de la nación asiática en un factor clave y un socio idóneo para el desarrollo de las alianzas estratégicas y los proyectos conjuntos de comercialización con Venezuela.

A su llegada a las instalaciones, la Presidenta fue recibida por las altas autoridades de la empresa Reliance Industries Limited, propietaria del complejo. Entre los directivos presentes destacaron Debangsu Ray, presidente del clúster y director de Manufactura de Jamnagar, junto a M.B. Kishore, presidente de la Zona Económica Especial de la refinería, quienes guiaron el recorrido por el lugar.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA