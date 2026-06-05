Instalan mesas de diálogo entre Ministerio de Educación Superior y gremio universitario

CIUDAD MCY.- La ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, recibió este jueves en la sede de su despacho a los representantes de la intergremial universitaria del país, en una jornada que inicialmente contemplaba una movilización de protesta en las calles de Caracas.

Durante la reunión, los voceros sindicales de las instituciones públicas expusieron sus demandas y propuestas sobre las condiciones laborales y operativas del sector, enfocándose de manera particular en el pago del denominado “bono de responsabilidad académica”.

Tras escuchar los planteamientos de los trabajadores, Sanjuán propuso la creación de mesas de trabajo continuas con el fin de evaluar las problemáticas presupuestarias y estructurales en el corto y mediano plazo. La funcionaria indicó que la planificación del ministerio contempla abordar la deserción de los estudiantes, las fallas en las infraestructuras de las casas de estudio, así como las deficiencias reportadas en los servicios de comedores, transporte y asistencia médica para la comunidad académica.

Por su parte, Adrián Bolívar, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Obreros de la Educación Superior de Venezuela, organización que agrupa a 52 sindicatos del territorio nacional, confirmó el acuerdo para instalar de manera formal estas mesas de negociación. Bolívar aclaró que, dado que las competencias en materia de incrementos salariales exceden las atribuciones del Ministerio de Educación Universitaria, la representación sindical acudirá a otras instancias del Poder Público para tramitar las solicitudes contractuales correspondientes.

El rector de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Víctor Rago, quien asistió al encuentro en calidad de testigo, calificó como un paso institucional el acercamiento entre las autoridades gubernamentales y las agrupaciones gremiales. Rago señaló que la vía del intercambio directo es el mecanismo idóneo para canalizar los requerimientos de las diferentes dependencias de educación superior en la República.

Al cierre de la sesión, la ministra Sanjuán declaró instalada la mesa técnica de negociación y convocó a un próximo encuentro fijado para dentro de 15 días, extendiendo la invitación a los movimientos estudiantiles. Asimismo, las autoridades propusieron descentralizar estas jornadas de debate y replicar las mesas de trabajo en las principales ciudades del interior del país para compilar los diagnósticos de todas las regiones.

FUENTE: EL FOCO

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