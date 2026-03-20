Venezuela e Italia acuerdan fortalecer cooperación económica

CIUDAD MCY.- El ministro para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, informó la mañana de este viernes, sobre un reciente contacto telefónico con su homólogo italiano, Antonio Tajani; esto, a través de un comunicado en su canal oficial de Telegram.

En dicho contacto, los ministros de Asuntos Exteriores acordaron realizar un repaso de agenda de trabajo, orientada principalmente a la cooperación económica y productiva.

“Acordamos la pronta realización de una rueda de negocios entre empresarios de ambos países, en áreas de importancia estratégica como la energía, agricultura y agroindustria, ciencia y tecnología, entre otras”, declaró Gil en su comunicado.

FUENTE: EL FOCO

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