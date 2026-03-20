Gobierno Bolivariano rehabilita 300 escuelas a nivel nacional

CIUDAD MCY.- Un total de 300 escuelas a nivel nacional están siendo intervenidas, de manera simujltánea, con el fin de brindar espacios de estudios óptimos para todos los niños, niñas y adolescentes.
A través de su canal de Telegram, el Ministerio del Poder Popular para la Educación señaló que «con reparaciones completas y dotaciones en diversas áreas, estamos fortaleciendo la educación de miles de estudiantes, gracias al trabajo articulado con los diferentes niveles de gobierno».
En ese sentido, precisó que las labores que se realizan son: la reparación de techos, pisos y baños; renovación de mobiliario, equipos educativos, materiales escolares.
«Así, aseguramos que cada institución cuente con un entorno seguro, funcional y moderno para el aprendizaje», dice la publicación.
FUENTE: EL MAZO DANDO
FOTO: CORTESIA