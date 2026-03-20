Gobierno Bolivariano rehabilita 300 escuelas a nivel nacional

CIUDAD MCY.-‎ Un total de 300 escuelas a nivel nacional están siendo intervenidas, de manera simujltánea, con el fin de brindar espacios de estudios óptimos para todos los niños, niñas y adolescentes.

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‎A través de su canal de Telegram, el Ministerio del Poder Popular para la Educación señaló que «con reparaciones completas y dotaciones en diversas áreas, estamos fortaleciendo la educación de miles de estudiantes, gracias al trabajo articulado con los diferentes niveles de gobierno».

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‎En ese sentido, precisó que las labores que se realizan son: la reparación de techos, pisos y baños; renovación de mobiliario, equipos educativos, materiales escolares.

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‎«Así, aseguramos que cada institución cuente con un entorno seguro, funcional y moderno para el aprendizaje», dice la publicación.

FUENTE: EL MAZO DANDO

FOTO: CORTESIA