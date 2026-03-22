Venezuela felicita a Colombia por éxito de la X Cumbre de la CELAC en Bogotá

CIUDAD MCY.-El canciller de la República, Yván Gil, afirmó este sábado que, en nombre del Gobierno Bolivariano, han expresado sus más sinceras felicitaciones a la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, y al Gobierno del presidente Gustavo Petro por ser los anfitriones de la X Cumbre de la CELAC y del Foro de Alto Nivel CELAC-África.

“Reiteramos nuestro firme compromiso con el fortalecimiento y la expansión de los proyectos binacionales, orientados a promover la convivencia, el comercio y la cooperación entre nuestros pueblos”, dijo Gil a través de un mensaje publicado en su canal Telegram.

Asimismo, indicó que han destacado la importancia de los proyectos de integración regional y la cooperación Sur-Sur, “temas que hemos venido a dialogar en este importante encuentro en Bogotá”.

Es importante destacar que la alianza CELAC-África plantea cinco ejes estratégicos que incluyen el liderazgo político y participación en la toma de decisiones; justicia racial, memoria histórica y reparaciones; autonomía económica, acceso a financiamiento y mercados; cultura, conocimiento y preservación de sus identidades; así como la construcción de alianzas globales para el desarrollo sostenible y la dignidad de los pueblos.

FUENTE: VTV

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