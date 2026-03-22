INTT desplegará operativos especiales de atención al usuario en 10 estados del país

CIUDAD MCY.- Con el objetivo principal de acercar los servicios de transporte terrestre a las comunidades y garantizar la regularización de la documentación vehicular, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anuncia un despliegue nacional de operativos especiales que se llevarán a cabo desde el 23 hasta el 27 de marzo.

Estas jornadas de atención directa se realizarán en puntos estratégicos de los estados Apure, Yaracuy, Aragua, Miranda, Lara, Distrito Capital, Anzoátegui, Barinas, Portuguesa y Guárico, con el fin de permitir que la ciudadanía realice sus trámites de manera rápida, eficiente y segura.

El operativo iniciará este lunes 23 de marzo en el estado Apure, específicamente en la parroquia Cunaviche (municipio Pedro Camejo), y tendrá como punto de encuentro la sede “La Y” de la UBCH La Estación.

Para el martes 24, la jornada se trasladará simultáneamente a tres entidades: en Yaracuy, la atención será en la Cámara Municipal de Arístides Bastidas; en Aragua, los funcionarios estarán presentes en la Base de Misiones Guasimal (Maracay); mientras que en el estado Miranda, el operativo se llevará a cabo en la sede de la UNEFA en Los Teques.

El miércoles 25 los servicios llegarán al estado Lara, con una jornada en la Casa de Gobierno del municipio Simón Planas, en Cabudare. Mientras tanto, el jueves 26 se desarrollarán actividades en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) de Caracas, en sede de Pdval en Tavacare, en Barinas, y en el Complejo Educativo J.G. Monagas de Santa Cruz del Orinoco en Anzoátegui.

Durante los días 26 y 27 de marzo se mantendrán puntos fijos de atención en el estado Miranda, específicamente en el Centro Comercial Copacabana en Guarenas. Además, en Portuguesa estarán Concesionario Motos Toro en Acarigua (Araure) y en Guárico en la sede de la Alcaldía de Cabruta.

FUENTE: MPPRIJP

FOTO: CORTESÍA