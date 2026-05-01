Venezuela firma nuevos acuerdos de cooperación energética con empresas de EEUU

CIUDAD MCY.- La presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez recibió en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, a una delegación de empresarios estadounidenses para ejecutar la firma de nuevos acuerdos de cooperación energética.

Los acuerdos alcanzados entre Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y las empresas Overseas Oil Company y Crossover Energy Holding, de origen estadounidense, se establecen en beneficio de ambas naciones y en la búsqueda de consolidar la participación de capitales internacionales a través de empresas mixtas.

Con estos acuerdos, el ejecutivo nacional busca ratificar el relacionamiento en materia energética, minera y comercial, en campos petroleros de Anaco (Anzoátegui), Barinas y Monagas, en esta nueva etapa económica que se desarrolla bajo principios de respeto y entendimiento mutuo.

En este contexto, el Gobierno nacional reafirma su disposición de generar un clima de confianza para las inversiones extranjeras que contribuyan directamente al bienestar del pueblo venezolano mediante la recuperación económica y productiva de la patria.

FUENTE: VTV

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