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Venezuela y Brasil evalúan intercambio comercial no petrolero

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PorRafael Velásquez

May 1, 2026

CIUDAD MCY.- Venezuela y Brasil establecieron una mesa de trabajo de alto nivel con el objetivo de fortalecer la integración binacional y dinamizar el comercio no petrolero.

En la jornada, la viceministra de Política Comercial Internacional, Andreina Tarazón, destacó que esta iniciativa busca expandir la Oferta Exportable de ambas naciones, así como profundizar la cooperación tecnológica e interindustrial.

Este acercamiento ratifica el compromiso de la presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, de continuar con la apertura de las fronteras y consolidar a Venezuela como un socio comercial estratégico en el continente.

Ambas delegaciones acordaron desarrollar una ruta de trabajo para identificar las necesidades complementarias y fomentar las inversiones, con el objetivo de lograr un intercambio de beneficio mutuo que impulse el crecimiento económico de ambas naciones.

«Es imperativo profundizar el diálogo técnico y político para elevar los niveles de intercambio. Nuestra meta es consolidar una relación ganar-ganar que se traduzca en crecimiento económico para ambos países», afirmó la viceministra.

En el encuentro también participaron el embajador Secretario de Promoción Comercial, Ciencia, Tecnología, Innovación y Cultura (Secic), Laudemar Aguiar; la embajadora Glivânia María de Oliveira y el ministro consejero Rodrigo Coelho.

FUENTE: VTV

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