Venezuela incorpora tecnología biónica japonesa para atender a personas amputadas

CIUDAD MCY.- Un acuerdo médico entre Venezuela y la empresa japonesa Kawatek permitirá dotar con prótesis biónicas de alta tecnología a pacientes con discapacidad motora en todo el país. La iniciativa, concretada en Caracas entre autoridades del área de la salud y el científico Álvaro Ríos, prioriza la atención de las personas que sufrieron la pérdida de sus extremidades superiores durante los sismos del pasado 24 de junio.

Especialistas de ambas delegaciones inspeccionaron el Centro Nacional de Rehabilitación Dr. Alejandro Rhode para evaluar la instalación de brazos y manos robóticas equipadas con inteligencia artificial. Estos dispositivos biónicos replican los movimientos naturales del cuerpo, lo que permite a las personas afectadas recuperar su autonomía física y realizar sus tareas cotidianas con normalidad.

El proyecto no solo entregará los equipos, sino que capacitará a técnicos venezolanos para armar y reparar las prótesis directamente en el país. Este intercambio de conocimientos permitirá formar a profesionales locales junto a expertos internacionales e impulsará la investigación médica en la nación.

Con este acuerdo, la red de hospitales públicos suma herramientas de vanguardia para la rehabilitación física de sus pacientes. El plan consolida un modelo de medicina biónica enfocado en devolver la calidad de vida y la inclusión social a cientos de ciudadanos afectados con discapacidades motoras tras el evento sísmico.

FUENTE: MINSALUD

FOTO: CORTESÍA MINSALUD