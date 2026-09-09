Presidenta Delcy Rodríguez entregó 151 nuevas viviendas para un total de 528 post-terremotos

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan «Venezuela Renace», la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró este miércoles una jornada nacional de entrega de 151 nuevas viviendas dignas; alcanzando la cifra de 528 soluciones habitacionales otorgadas a familias afectadas por los dobletes sísmicos que se registraron el pasado 24 de junio.

El acto tuvo lugar en la parroquia El Valle de Caracas, específicamente en el sector Simón Bolívar de Fuerte Tiuna, donde se formalizó la adjudicación de 10 apartamentos.

De forma simultánea, anunció el otorgamientos de nuevos hogares en cuatro entidades del país:

Monagas: 80 viviendas en el urbanismo «Dr. José Gregorio Hernández», parroquia Boquerón, municipio Maturín.

80 viviendas en el urbanismo «Dr. José Gregorio Hernández», parroquia Boquerón, municipio Maturín. Nueva Esparta: 32 en el urbanismo «Gaspar Marcano», sector Vista Alegre, municipio Marcano.

32 en el urbanismo «Gaspar Marcano», sector Vista Alegre, municipio Marcano. Trujillo: 20 en el urbanismo «Jardín del Edén II», parroquia Boconó, municipio Boconó.

20 en el urbanismo «Jardín del Edén II», parroquia Boconó, municipio Boconó. Carabobo: 9 en el desarrollo habitacional Ciudad Chávez

Durante la actividad, se destacó que estas acciones forman parte de la política de atención integral orientada a la recuperación social y habitacional de la población golpeada por el doblete sísmico, así como ante posibles contingencias por fenómenos naturales.

La jornada contó con la participación de la vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira, y la ministra del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Paola Posani, entre otras autoridades; que estuvieron presente en el despliegue territorial para garantizar la restitución del derecho a la vivienda y la protección del pueblo venezolano.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA PRENSA PRESIDENCIAL