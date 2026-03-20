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Venezuela lidera crecimiento económico en la región

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PorRafael Velásquez

Mar 20, 2026

CIUDAD MCY.- La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó la senda de crecimiento económico del país, tras cerrar el año 2025 con un incremento del 9%.

«(…) nosotros cerramos el año 2025 con crecimiento positivo, casi un 9%. Este año también proyectamos que Venezuela siga liderando el crecimiento en América Latina (…)», subrayó.

Asimismo, la Mandataria Encargada proyectó que «Venezuela seguirá encabezando el crecimiento regional este 2026». Por tanto, instó al pueblo venezolano a seguir construyendo la Patria.

En el contexto económico, Rodríguez insistió en reivindicar al sacrificio de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, destacando que «es el reconocimiento a un país que no se rinde».

Por otra parte, dijo que el Motor de Emprendedores y movimientos del país ha tenido un gran avance, al igual que el Motor de la Economía Comunal, en el que pequeñas y medianas industrias se conectan con emprendedores de sus zonas, se conectan con las comunas, genera empleos e ingresos para las familias.

«Lo que está reflejándose allí es que esto es una Venezuela que no descansa, es una Venezuela que está bajada por su futuro, por su esperanza, por su porvenir, para dejarle a los hijos y a las hijas de nuestra Patria (…)», resaltó.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA

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