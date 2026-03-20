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Motor Industrial impulsa la recuperación del ingreso familiar y producción 100% «Hecho en Venezuela»

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PorRafael Velásquez

Mar 20, 2026

CIUDAD MCY.-Desde la planta de calzados «Scady», en la parroquia Sucre de Caracas, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, resaltó que el Motor Industrial está impulsando la recuperación del ingreso familiar del país.

Al mismo tiempo, destacó lo significativo de la fábrica de zapatos, ya que en la misma se producen calzados 100% nacional, «Hecho en Venezuela». También resaltó la labor y esfuerzo que realizan los trabajadores y trabajadoras de este centro de producción.

Manifestó a su vez, que «esta es la Venezuela a la que yo doy la bienvenida, la Venezuela que trabaja, que se esfuerza, que busca mostrar lo mejor de sí, a pesar de las dificultades, para que nuestra economía vaya por el camino de la recuperación».

Además, precisó que este es un sector que ha crecido y que cuenta con acompañamiento de políticas públicas, como el Plan Escolar, el Plan Z, mecanismos y políticas para acompañar la industria nacional.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA

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