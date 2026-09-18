Venezuela participó en el foro energético «America 250» en Washington

CIUDAD MCY.-El encargado de negocios de Venezuela en los Estados Unidos, Johann Álvarez Márquez, participó en el foro titulado “America 250: Advancing Energy Security and Competitiveness Across the Hemisphere”, celebrado en Washington, D.C., con el propósito de exponer el rol clave que desempeña la nación en la seguridad energética del hemisferio.

De acuerdo a la información publicada en sus redes sociales, destacó que el país cuenta con reservas superiores a los 300 mil millones de barriles de petróleo, lo que representa un amplio abanico de oportunidades para concretar proyectos conjuntos de cooperación en áreas estratégicas como hidrocarburos, refinación, desarrollo tecnológico y producción de fertilizantes.

Asimismo, desde la legación diplomática se ratificó el compromiso de continuar promoviendo los nexos institucionales y comerciales orientados a fortalecer el intercambio energético regional en favor de las partes involucradas.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL